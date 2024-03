Die Aktie von BioNTech hat zum Wochenstart ein klares Lebenszeichen von sich gegeben. Mehr als fünf Prozent konnte das Papier am Montag zulegen, nachdem die Mainzer angekündigt haben, auf der bevorstehenden Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) klinische Studiendaten für ausgewählte Kandidaten aus ihrer Onkologie-Pipeline präsentieren zu wollen.Die AACR-Jahrestagung findet vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego, Kalifornien, statt. Die Daten-Updates umfassen Prüfpräparate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...