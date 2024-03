Wien (ots) -30 Millionen? 50 Millionen? Wie hoch wird der Verkaufspreis bei der Auktion im Auktionshaus im Kinsky klettern?Wir liefern das Live-Feed als Satelliten-Downlink und Stream für Ihren Live- oder News-Einsatz aus Wien! Das Auktionshaus im Kinsky wird im Rahmen der exklusiven Sonderauktion am 24. April 2024 ein wiederentdecktes Spitzenwerk der Österreichischen Moderne präsentieren. Das Damenporträt aus der späten Schaffenszeit Gustav Klimts war bislang verschollen; seine Wiederentdeckung ist eine weltweite Sensation.Um die Berichterstattung über die einmalige Sensations-Auktion von Klimts "Bildnis Fräulein Lieser" besser planen zu können, bieten wir im Namen unseres Broadcastpartners P8 Content Power Live-Feed-Angebote für TV und Online-Medien, für den Einsatz als Live-Übertragung/-stream oder als News-Feed für die prompte Verwertung des Materials nach Auktion (ab etwa 18:00 Uhr) für den Einsatz in den Abend-News-Sendungen und News-Online-Seiten.Bei Interesse bitten wir Sie, sich direkt mit Anfrage zu untenstehenden Bestellnummern an DI (FH) Philipp Tirmann (broadcast@p8.eu) zu wenden, um weitere Informationen (inklusive allfälliger Handling Fee) und die Rechte-Vereinbarung zu erhalten.Hier die möglichen Angebote zur Live-Übertragung der Auktion inklusive Zusatzcontents für die multimediale Berichterstattung im TV und auf Online-Plattformen:(1) World Feed:- (i) Auktion von gesamt rund 25 Werken von 17:00 bis 18:00 Uhr MEZ- (ii) Auktion des Klimt-Gemäldes wird gegen 17:30 Uhr MEZ erwartet- (iii) 8-Kamera-Live-Feed in Full-HD- (iv) audio-clean- (v) Grafik-Zusatz für den aktuellen Stand der Auktion- (vi) Bestellmöglichkeit:- (1) Satelliten-Downlink inkl. Recht für Live-Übertragung | Bestellnummer P8001- (2) Satelliten-Downlink für Verwendung für Nachrichten-Berichterstattung | Bestellnummer P8002- (3) Live-Stream | Bestellnummer P8003(2) Assets (verfügbar in deutscher Sprache DE oder englischer Sprache EN oder audioclean):- (i) Ab 7 Tage vor Ausstrahlung:- (1) Vier redaktionell gestaltete Beiträge zur Auktion:- (a) "Das Auktionshaus im Kinsky" | Bestellnummer P8101 (DE oder EN oder clean)- (b) "Die Expertise des Auktionshauses im Kinsky" | Bestellnummer P8102 (DE oder EN oder clean)- (c) "Das Klimt-Gemälde" | Bestellnummer P8103 (DE oder EN oder clean)- (d) "Der Weg von der Einbringung bis zur Auktion" | Bestellnummer P8104 (DE oder EN oder clean)- (ii) Am Tag nach der Ausstrahlung:- (1) Ein redaktionell gestalteter Beitrag:- (a) "Die Auktion vom Klimt-Gemälde" | Bestellnummer P8105 (DE oder EN oder clean)Exklusivitätsvereinbarung für einzelne Länder möglich.Weiterer Hinweis für die Redaktion: Die Presseeinladung und Informationen zu den Akkreditierungsmöglichkeiten vor Ort in Wien werden am 10. April bekanntgegeben. Sollten im Vorfeld redaktionelle Fragen aufkommen, kontaktieren Sie bitte Catharina Solt, PR Agentur LOEBELL NORDBERG, unter der E-Mail Adresse cs@loebellnordberg.comPressekontakt:Angebotsanfragen an:P8 Content Power GmbHDI (FH) Philipp Tirmannbroadcast@p8.euOriginal-Content von: Auktionshaus im Kinsky, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173160/5733200