Vor etwas mehr als einem Monat ist der Panzergetriebehersteller Renk an die Börse gegangen. Nach dem fulminanten IPO und deutlichen Gewinnen im Anschluss hat sich die Lage zuletzt etwas beruhigt. Am Dienstag gibt es von der Privatbank Berenberg nun die erste Einschätzung von Analystenseite - und die fällt positiv aus.Renk sei Markführer in Sachen militärische Antriebssysteme, so Analyst George McWhirter in einer neuen Studie. Das Unternehmen dürfte von steigenden Verteidigungsetats profitieren. ...

