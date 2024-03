FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 1520 (1650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1450 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 105 (95) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2220 (2240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 132 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 101 (107) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 479 (457) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 2390 (2165) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1190 (1120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5100 (5300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 18 (23) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 950 (1025) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 590 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1030 (860) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 143 (150) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 430 (465) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 450 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 72 (60) PENCE - 'SELL'



