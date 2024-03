Nach dem Sprung auf neue Höchststände am gestrigen Montag lassen es die Bullen beim Bitcoin am Dienstag etwas ruhiger angehen. Der Kurs hält sich aber deutlich über der 71.000-Dollar-Marke und in Reichweite des Rekordhochs. Die Stimmung unter den Marktteilenehmern ist ungebrochen positiv, doch von überbordender Euphorie ist noch wenig zu spüren.

