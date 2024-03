Zürich - Die Laufschuhfirma On hat im Geschäftsjahr 2023 klar mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Auch in den kommenden Jahren will das an der New Yorker Börse kotierte Zürcher Unternehmen weiter deutlich zulegen. On soll «die stärkste globale Premium-Sportmarke» werden. Um satte 47 Prozent auf 1,79 Milliarden Franken stieg der Umsatz im vergangenen Jahr, wie On am Dienstag mitteilte. Dabei belastete der starke Franken das Wachstum erheblich. Zu konstanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...