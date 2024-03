NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 313 auf 359 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das höhere Kursziel spiegele die jüngsten Kapitalmaßnahmen von Sartorius und Sartorius Stedim Biotech wider, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine niedrigere Verschuldung komme den Ergebnissen je Aktie zugute. Das Kursziel des Laborausrüsters Sartorius profitiere zudem von niedrigeren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 20:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007165631