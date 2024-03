Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG

Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA



Positiver Jahresüberschuss in 2023, anstehender mehrheitlicher Verkauf von ASC7 schafft Liquidität



Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile. Das Geschäftsjahr 2023 hat die Gesellschaft, dank positiver Bestandsveränderungen, profitabel abgeschlossen, der anstehende (Teil-)Verkauf des Projektes ASC7 (voraussichtlich für einen Betrag oberhalb von USD 10 Mio.) sichert die Finanzierung kommender Entwicklungsschritte. Weitere Projekt-Verkäufe in erheblicher Größenordnung stehen 2026 an - hierunter auch ein Grün Wasserstoff/Grün-Ammoniak-JV (ASOE 10&11), das alleine USD 29 Mio. Verkaufserlös bringen dürfte und unter optimalen Rahmenbedingen sogar bereits 2025 veräußert werden könnte.

