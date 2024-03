Düstere Prognosen für die iPhone-Verkäufe im ersten Quartal 2024 haben die Aktien von Apple sichtlich belastet - insbesondere in China läuft es anscheinend schlechter als erwartet. Während der Nasdaq 100 seit Jahresbeginn rund 8,5 Prozent zugelegt hat, ging es für die Papiere des Tech-Riesen rund 6,9 Prozent nach unten. Doch so einfach lässt Apple nicht locker.Nicht nur der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat vor einer schwächelnden iPhone-Nachfrage in China gewarnt, auch die Daten von Counterpoint ...

