Köln (ots) - Der führende deutsche Streamingdienst RTL+ testet gemeinsam mit Zalando, der führenden Online-Destination für Mode und Lifestyle, im März 2024 ein völlig neuartiges Angebot - und Fans der Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" können es zuerst nutzen! Dank einer technischen Innovation ist es erstmals möglich, über die RTL+ App aus dem Stream heraus Modeprodukte zu shoppen, die einen direkten Bezug zum Inhalt der Folgen haben. Zusätzlich können szenengenaue Informationen zu Cast und Musik abgerufen werden. Das interaktive Angebot ist über die iOS-Apps von RTL+ ab sofort verfügbar. Die Umsetzung des Pilotprojekts erfolgt in Zusammenarbeit zwischen RTL Deutschland, dem Produktionsunternehmen UFA Serial Drama, Zalando, sowie dem technischen Partner Jay."Das Nutzungsverhalten im Mode-E-Commerce verändert sich immer wieder. Deshalb testen wir durchgehend, wie wir mit Inspiration und unterhaltsamen Inhalten rund um Mode und Lifestyle die Bedürfnisse unserer Kund:innen noch besser erfüllen können", so Matthias Haase, Director Content Solutions bei Zalando SE. "Unsere Kund:innen lassen sich auf viele verschiedene Art und Weise inspirieren. Serien und Filme gehören definitiv dazu. Mit dem gemeinsamen Pilotprojekt mit RTL+ können wir diese Inspiration erstmals gepaart mit einem direkten multimedialen Shopping-Erlebnis anbieten. Wir freuen uns darauf zu lernen, wie Kund:innen dieses Erlebnis annehmen."Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland: "Wir entwickeln unser All Inclusive Entertainment-Angebot auf RTL+ kontinuierlich weiter. Dabei haben wir das Feedback unserer Kundinnen und Kunden immer genau im Blick. Das Pilotprojekt zu 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' ist dabei besonders spannend für uns, weil es viele häufig geäußerte Wünsche unserer Userinnen und User abdeckt. Wir freuen uns sehr, es nun gemeinsam mit unseren Partnern bei der UFA, Zalando und Jay umzusetzen und daraus neue Erkenntnisse über die Nutzung solcher Angebote zu gewinnen."Technisch umgesetzt wird das Angebot von der Technologieplattform Jay, ein Service der transfermedia aus Potsdam-Babelsberg. Hierfür werden Informationen aus der Produktion der Serie zusammengefasst, mit dem Angebot von Zalando kombiniert und in Echtzeit in die Streaming-App von RTL+ übertragen. Wenn Nutzer:innen den Stream pausieren, können sie Modeartikel direkt innerhalb der Experience von RTL+ bei Zalando kaufen."Alle Informationen und auch der gesamte Shoppingprozess sind direkt in der Streaming-App abgebildet. Und das so einfach und intuitiv wie möglich. Wir führen die Zuschauer:innen niemals aus dem Seherlebnis heraus", sagt Peter Effenberg, Gründer von Jay.Das neue In-Stream Shopping-Angebot ist seit dem 11. März für alle Nutzer:innen von RTL+ mit iOS, iPadOS und macOS-Geräten direkt im Stream verfügbar.ÜBER ZALANDOZalando ist die führende Online-Destinationen für Mode und Lifestyle in Europa. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Zalando bietet Inspiration, Innovation, Interaktion und Shopping an einem Ort. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner*innen und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein.ÜBER JAYJay ist Anbieter einer weltweit neuartigen Technologie für Streaming-Dienste und Broadcaster. Mit In-Stream Infotainment und Shoppable Content verändert Jay die Art und Weise, wie Zuschauer:innen interagieren und Inhalte konsumieren. Durch die szenengenaue, nahtlose Integration von Zusatzinformationen in Sendungen erhalten Zuschauer:innen auf Wunsch mehr Infos über den Cast, die Musik oder Kostüme ihrer Lieblingsshows. Im laufenden Programm können sie zudem ähnliche Produkte unmittelbar käuflich erwerben, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Broadcaster und Streaming-Services stärken so die Zuschauerbindung, erhalten detaillierte Nutzerdaten zu den Interessen ihrer Zielgruppen und erschließen zusätzliche Einnahmequellen. Jay wurde 2022 nach zehn Jahren Entwicklungsarbeit von Peter Effenberg gegründet und ist ein Service von transfermedia, ein Unternehmen für Medientechnologien mit Sitz in Potsdam-Babelsberg.Über RTL+RTL+ ist mit über 4,7 Millionen Abonnent:innen der führende deutsche Streamingdienst im Markt. Als erster deutscher Anbieter bündelt RTL+ Serien, Realitys, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazintitel von Gruner + Jahr in einer All Inclusive Entertainment App. Mit dem RTL+ Max-Paket (12,99 Euro im Monat) und dem RTL+ Family-Paket (18,99 Euro im Monat) können die User:innen dort auf über 55.000 Programmstunden an Video- und TV-Entertainment, über 120 Millionen Musiktitel, mehr als 100.000 Hörbücher und Hörspiele, mehrere tausend Podcast Formate sowie Digitalausgaben der Gruner + Jahr-Magazine Stern, Stern Crime, GEO, GEO Epoche, Capital, Brigitte, Gala, Schöner Wohnen, Häuser, Couch, Geolino und Geolino Mini zugreifen. Um den Bedürfnissen aller Nutzer:innen gerecht zu werden, bietet RTL+ außerdem einen werbefinanzierten Free-Bereich und ein Premium-Paket (6,99 Euro im Monat) an. 