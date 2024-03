KI und Rüstung sind nicht die einzigen Aktien, die an der Börse laufen. Der Markt entdeckt gerade einen Klassiker wieder: Ebay. Die Aktie des Online-Auktionshauses (3, 2, 1 … meins) liegt seit Jahresbeginn mit 19 Prozent im Plus - nun ist dem Titel ein 1a-Break gelungen. So können Trader profitieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...