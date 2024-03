Auf der Messe South by Southwest gab es zahlreiche kreative und kuriose Ideen zu sehen. Neben einer KI von Marilyn Monroe waren spontan erstellte VR-Welten und NFT in physischer Form dabei. Die Messe South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas, gehört zu den größten Veranstaltungen rund um Musik, Film und Tech. 2024 standen die Tech-Ideen ganz im Zeichen von künstlicher Intelligenz und virtueller Realität.AnzeigeAnzeige Einige kuriose Beispiele hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...