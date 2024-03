Automation Anywhere, Inc.: Automation Anywhere meldet Rekordquartal - angetrieben von robusten Gen AI-geführten Deals, großen Unternehmenskunden und starker Kundenbindung

Anhaltende Rentabilität, vierteljährliches Wachstum und starke Dynamik auf dem Weg ins nächste Geschäftsjahr

SAN JOSE, Kalifornien, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, der führende Anbieter von intelligenter Automatisierung, der KI in Unternehmen einsetzt, hat im vierten Quartal ein Rekordergebnis erzielt, das durch seine generativen, KI-gestützten Automatisierungslösungen, umfangreichen Kundenabschlüsse und robusten Umsätze weltweit begünstigt wurde. Mit seiner starken Leistung und der weltweit gestiegenen Dynamik übertraf das Unternehmen im vierten Quartal seine Prognosen und Ziele, insbesondere mit 50 % Wachstum gegenüber dem dritten Quartal und einem Anstieg bei den Großaufträgen von 14 % im Vergleich zum Vorjahr.

"Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 zeigen, dass wir in der Lage sind, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten", berichtet Mihir Shukla, CEO und Mitbegründer von Automation Anywhere. "Dies war ein entscheidendes Jahr für das Unternehmen, in dem wir ein robustes Wachstum aufbauen und aufrechterhalten und die Rentabilität früher als geplant erreichen konnten. Immer mehr Kunden erleben die greifbaren Vorteile von KI und intelligenten Automatisierungslösungen im großen Maßstab, um ihr Geschäft sicher und zuverlässig zu gestalten. Wir haben eine sehr überzeugende Pipeline und gehen mit Rückenwind in das Geschäftsjahr 2025."

Die hohe Kundenbindungsrate des Unternehmens ist ein starkes Signal dafür, dass unsere Kunden engagiert und von der Strategie und Vision von Automation Anywhere überzeugt sind. Das Automation Anywhere Pathfinder Community-Programm verzeichnete im vergangenen Jahr eine Wachstumsrate von 20 %, und die Automation Anywhere University hat die Rekordzahl von 3 Millionen Onlinekursen erreicht.

"Unser Fokus auf Branchen- und spezifische vertikale Lösungen, mit denen wir unseren Kunden helfen können, die Ergebnisse der Prozessautomatisierung zu beschleunigen, bildet den Kern unserer Strategie für das neue Geschäftsjahr", so Shukla weiter. "Das Feedback, das wir von unseren Kunden erhalten haben, bestätigt den Wert, der durch GenAI und Automatisierung erzielt werden kann. Unsere Kunden reagieren auf die enormen Möglichkeiten, die GenAI-gestützte Automatisierung eröffnet, und sie erwarten von uns Unterstützung bei der Optimierung der greifbaren, messbaren und transformativen Ergebnisse."

"Wir haben die intelligente Automatisierungsplattform von Automation Anywhere in verschiedenen Osaic-Anwendungen und Prozessabläufen eingesetzt und dabei beeindruckende Verbesserungen des Kundenerlebnisses und der internen Effizienz erzielt", so Tim Hodge, Executive Vice President, Trading and Operations bei Osaic. "Wir sind begeistert von der Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit von Intelligent Automation in unserem Unternehmen zu nutzen."

"Wir haben die Funktionen der Intelligent Automation Plattform von Automation Anywhere implementiert und sind sehr angetan von den ersten Ergebnissen. Wir freuen uns über die Chancen, die sie für unser Unternehmen schaffen", so Mark Conte, Chief Accounting Officer und Controller bei JCPenney. "Wir erwarten, dass die Automation Success Platform dabei helfen wird, arbeitsintensive Prozesse zu rationalisieren und erhebliche Kosten- und Materialeinsparungen in verschiedenen Bereichen unseres Unternehmens zu ermöglichen."

Highlights der Geschäftstätigkeit

• Mehr als 75 % der Buchungen im Quartal entfielen auf Abschlüsse mit einem Jahreswert von über 100.000 US-Dollar

• Robuste Performance im Enterprise-Segment wurde durch starke Auftragseingänge weltweit angeführt

• Kunden haben mehr als 100.000 Prozessautomatisierungsläufe mit GenAI durchgeführt, was sich durch einen rasanten Zuwachs in Q4 zeigt

• 95 % der Kunden nutzen jetzt ausschließlich die neueste GenAI-basierte Plattform für intelligente Automatisierung, die den Wert von intelligenten Automatisierungslösungen erhöht

• Die Channel-Partnerschaften von Hyperscaler haben die angepeilten Auftragseingänge für das vierte Quartal übertroffen - vor allem durch Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure

• Großer Kundenstamm, hohe Kundenbindung und erfolgreiche Produktdifferenzierung führen weiterhin zu erhöhtem Cashflow und einer gestärkten Bilanz

Angekündigte Highlights für das vierte Quartal

• Automation Anywhere kündigte die Verfügbarkeit des branchenweit ersten spezialisierten, generativen KI-Automatisierungsmodells an, um die Entwicklung von Prozessautomatisierungen drastisch zu verbessern. Diese Modelle wurden auf der Grundlage der führenden großen Sprachmodelle entwickelt und mit anonymisierten Metadaten aus mehr als 150 Millionen Automatisierungsprozessen in Tausenden von führenden Unternehmensanwendungen trainiert. Sie sorgen für enorme Produktivitätssteigerungen und eine 9-fache Investitionsrendite. Das Unternehmen wird den Automatisierungsmarkt umgestalten, indem es Unternehmen dabei hilft, schnell rationalisierte Geschäftsprozessautomatisierungen zu erstellen und Kosteneinsparungen in Millionenhöhe zu erzielen.

• Das Unternehmen kündigte eine Reihe von neuen Benchmarking-Services und eine neue Kunden-Benchmarking-Datenbankinitiative an, um Unternehmen bei der Bewertung und Maximierung des Geschäftswerts von Prozessautomatisierungs-Implementierungen zu unterstützen. Diese bewährten Praktiken helfen den Unternehmen, die wichtigsten Automatisierungsprioritäten in kürzerer Zeit umzusetzen, als sie es ohne Unterstützung gekonnt hätten.

• Darüber hinaus wurde die neue Lösung Automation Co-Pilot for Automators um eine Reihe von generativen, KI-gestützten On-Demand-Automatisierungsfunktionen erweitert, mit deren Hilfe Automatisierungen auf Unternehmensebene viel schneller und effizienter erstellt werden können, um die Produktivität zu steigern und erhebliche Kosten einzusparen.

• Automation Anywhere schloss außerdem ein mehrjähriges Strategic Collaboration Agreement (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) ab, das die branchenführende Expertise von Automation Anywhere im Bereich der generativen KI und der intelligenten Automatisierung zur Steigerung der Unternehmensproduktivität und des Geschäftswachstums erweitert und den Kunden von Automation Anywhere mehr Auswahl, Flexibilität und Zuverlässigkeit für ihre generativen KI-Implementierungen bereitstellt.

Das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 von Automation Anywhere endeten am 31. Januar 2024. Als privat geführtes Unternehmen legt Automation Anywhere keine detaillierten Finanzinformationen offen.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist der führende Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen, die KI in allen Bereichen einer Organisation zum Einsatz bringen. Die Automation Success Platform des Unternehmens basiert auf spezialisierter generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen mit einem auf Sicherheit und Governance ausgerichteten Ansatz. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen voranzutreiben, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit voranzutreiben, indem es menschliches Potenzial durch intelligente Automatisierung freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com.

Automation Anywhere ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Automation Anywhere, Inc. in den USA und anderen Ländern.

