pferdewetten.de: Kapitalerhöhung stark überzeichnet



12.03.2024 / 13:00 CET/CEST

pferdewetten.de: Kapitalerhöhung stark überzeichnet Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 8 Mio. Euro

Anpassung des Wandlungspreises der 7,5% Wandelanleihe 2023/2028 Düsseldorf, 12. März 2024 - Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) hat heute das Volumen der am 25. Januar 2024 von ihm mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossenen Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021 festgelegt. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von 4.836.418,00 Euro um 761.904,00 Euro auf 5.598.322,00 Euro durch Ausgabe von 761.904 auf den Namen lautenden Stückaktien erhöht werden. Der Bezugspreis lag bei 10,50 Euro je neuer Aktie. Der Brutto-Emissionserlös beträgt somit 7.999.992,00 Euro. Das Kapitalerhöhungsvolumen war durch die vielen Überbezugserklärungen der Altaktionäre und das große Investoreninteresse im Private Placement stark überzeichnet. 761.904 Aktien wurden von bestehenden Aktionären mit Bezugsrechten nach Ausübung entsprechender Bezugs- und Überbezugsrechte gezeichnet. Damit konnten die Investoren, die bereits eine Zeichnungszusage abgegeben hatten, im Rahmen einer Privatplatzierung nicht mehr berücksichtigt werden. Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: "Mein herzlichster Dank gilt allen Investoren, deren Bezugs- und Überbezugserklärungen sowie Zusagen im Private Placement diesen großen Erfolg ermöglicht haben. Nun liegt es an unserem gesamten Team, diesen Vertrauensvorschuss als weiteren Motivationsschub ins operative Geschäft mitzunehmen und die sich uns bietenden Marktchance im Sinne unserer Aktionärinnen und Aktionäre zu nutzen." Mark Schiedel, CFO der pferdewetten.de AG: "Damit haben die Investoren meine Einschätzung bestätigt und die perfekten Rahmenbedingungen für die weitere Expansion und Professionalisierung geschaffen. Ein perfekter Start, Danke!" Die Bedingungen der Wandelanleihe der Gesellschaft (DE000A30V8X3) werden mit der Durchführung der Kapitalerhöhung, also mit der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, dahingehend entsprechend der Anleihebedingungen geändert, dass für eine Wandelanleihe in Höhe von nominal 1.000 Euro bei Ausübung des Wandlungsrechts nicht mehr 80 neue Aktien der pferdewetten.de AG bezogen werden können (Wandlungspreis = 12,50 Euro/neue Aktie), sondern ab Beginn des nächsten Wandlungszeitraums 81,33 neue Aktien (Wandlungspreis = 12,295 Euro/neue Aktie). Kontakt pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



