Google-Forscher:innen haben mithilfe von Angriffen "nicht-triviale Informationen" über KI-Sprachmodelle erlangt - neben OpenAIs GPT-4 haben sie auch hauseigene Modelle wie Gemini und Palm-2 ins Visier genommen. Was dahintersteckt. Forscher:innen um Nicholas Carlini ist es gelungen, "präzise, nicht-triviale Informationen" aus KI-Sprachmodellen zu extrahieren, die eigentlich als Black Boxes gelten, also keine Einblicke in ihre Entscheidungen und Wirkweisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...