Nach dem starken Kurseinbruch am vergangenen Freitag kann sich die HelloFresh nun schon den zweiten Tag in Folge erholen. Aus technischer Sicht ist eine kurzfristige Gegenreaktion durchaus im Bereich des Möglichen, doch der Ausblick des Unternehmens lässt Zweifel an der Dauerhaftigkeit aufkommen. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in den jüngsten Analystenmeinungen wider.Die britische Investmentbank Barclays beispielsweise hat zwar das Kursziel für Hellofresh gesenkt, mit zwölf Euro liegt dies ...

