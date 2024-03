Global Pass erweitert die Möglichkeiten des Mobile-UC-Vorzeigeprodukts von Tango Networks, Tango Extend, und setzt neue Maßstäbe für die globale Nutzung und das Reisen mit einem einzigen Abonnement

Tango Networks hat heuteGlobal Pass eingeführt, ein Pauschalabonnementplan für Tango Extend in 39 Ländern.

Der Tango Extend eSIM-Service ermöglicht bereits jetzt die direkte Integration des Smartphones eines Teilnehmers in die Unified Communications (UC)-Plattform eines Unternehmens, um Remote-Mitarbeitern, Frontline-Mitarbeitern, Mitarbeitern ohne festen Arbeitsplatz und Hybrid-Mitarbeitern eine nahtlose Geschäftskommunikation zu ermöglichen.

Dank Global Pass können die Abonnenten von Tango Extend nun von einem einheitlichen Festpreis für den geschäftlichen Mobilfunkdienst in 14 Heimatländern mit nahtlosem Roaming in weiteren 25 "Home Away"-Ländern in Europa und Nordamerika profitieren.

"Global Pass ist ein Game-Changer, der die Fähigkeiten von Tango Extend verbessert und neu definiert, wie Unternehmen auf globaler Ebene miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten", sagte Lee Essex, Senior Vice President of Sales bei Tango Networks. "Mit Global Pass ermöglichen wir es Unternehmen, sich von traditionellen Konnektivitäts- und Geografiebeschränkungen zu lösen und eine neue Ära der Produktivität und Zusammenarbeit für die erweiterte Belegschaft zu fördern."

Globale Netzabdeckung mit grenzüberschreitendem Roaming in 39 Ländern

Global Pass befreit die mobile Kommunikation von Grenzen und ermöglicht es Mitarbeitern, mühelos in Verbindung zu bleiben, während sie international reisen oder arbeiten.

Ab dem ersten Halbjahr 2024 werden Global Pass-Abonnenten mit Wohnsitz in den USA, Großbritannien, Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Mexiko, Luxemburg, Spanien, Schweden und Polen sich frei zwischen diesen Ländern bewegen und in weiteren 25 Ländern in Europa und Nordamerika roamen können, ohne zusätzliche Roaming-Gebühren befürchten zu müssen. Prüfen Sie hier die Verfügbarkeit der Netzabdeckung: https://tango-networks.com/country-availability/

Im Laufe des Jahres 2024 und bis ins Jahr 2025 hinein wird Global Pass auf Länder in Asien, Australasien, Nord- und Südamerika ausgeweitet werden.

Nahtlose Integration für Mobile UC

Durch die Integration mit vielen führenden UC-Plattformen, einschließlich Microsoft Teams Phone, ermöglicht Tango Extend Mitarbeitern die native Verwendung ihrer vorhandenen Geschäftsnummern auf ihren Mobiltelefonen, einschließlich Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Mobiltelefone Tango Extend bietet eine geschäftliche eSIM für jedes persönliche Mobiltelefon mit mehreren SIMs. Die eSIM wird vom Unternehmen bezahlt und kontrolliert und ermöglicht eine sichere Trennung von beruflicher und privater Kommunikation mit dualen Personas. Geschäftliche Anrufe werden über den nativen Dialer des Mobiltelefons und nicht über eine mobile App getätigt.

Unternehmen, die Tango Extend nutzen, geben ihre Festnetz-Tischtelefone auf und sparen sich teure Mobiltelefone, während sie gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck verringern und die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern.

Durch die Integration bahnbrechender Festnetz-Mobil-Konvergenztechnologien ist Tango Extend durch mehr als 100 Patente geschützt und hat mehr als zehn Auszeichnungen für das beste neue Produkt und die beste Channel-Lösung erhalten.

Über Tango Networks:

Tango Networks ist ein Pionier bei der Bereitstellung modernster mobiler Telekommunikationslösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit dem Fokus auf Innovation und Kundenorientierung revolutioniert Tango Networks weiterhin die Art und Weise, wie Unternehmen in einer mobilzentrierten Welt miteinander kommunizieren.

Global Pass bietet Unternehmen einen transformativen Ansatz zu mobiler Konnektivität und ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen zu Global Pass und dem umfassenden Angebot von Tango Networks an mobilen Mobiltelekommunikationslösungen finden Sie unter tango-networks.com.

Tango Extend ist eine Marke von Tango Networks Inc.

