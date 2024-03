Beckman Coulter Diagnostics, ein Marktführer im Bereich der klinischen Diagnostik, und Fujirebio, ein Marktführer im Bereich der neurologischen Marker und der Herstellung von In-vitro-Diagnostika (IVD), gaben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung, Herstellung und klinischen Anwendung von Tests für neurodegenerative Erkrankungen liegt.

Beckman Coulter und Fujirebio gingen 2023 eine Kooperationsvereinbarung ein, deren Fokus auf neuen Biomarkern liegt, die auf die kürzlich zugelassenen monoklonalen Antikörper-basierten Alzheimer-Therapeutika abgestimmt sind. Diese neuen Medikamente stellen einen wichtigen Meilenstein bei der Verlangsamung des Krankheitsverlaufs und der Verbesserung der Gesundheit der Patienten dar. Mit der heutigen Ankündigung wird dieses Forschungsprogramm ausgebaut und die Zielanalytik weiter verfeinert. Dies beinhaltet einen pTau217-Plasmatest, der von Beckman Coulter entwickelt wird, und einen von Fujirebio entwickelten Beta-Amyloid 1-42-Plasmatest.

Diese neuen Assays werden für den Einsatz mit dem kürzlich eingeführten Beckman Coulter DxI 9000 Immunoassay Analyzer entwickelt. Das neuartige Lumi-Phos PRO Substrat des DxI 9000 Analyzers hat bewiesen, dass die Entwicklung zunehmend empfindlicher und klinisch relevanter Assays möglich ist.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Expertise von Fujirebio bei der Entwicklung, Herstellung und behördlichen Registrierung seiner neurologischen Reagenzien-Kits und seines umfangreichen Menüs für neurologische Biomarker genutzt. Fujirebio hat eine Reihe von auf Blut basierenden neurodegenerativen Biomarkern für Forschungszwecke entwickelt, darunter ß-Amyloid1-42, ß-Amyloid1-40, Phospho-Tau181, Neurofilament light (NfL), ApoE4, Pan-ApoE und Phospho-Tau217.

Kevin O'Reilly, President von Beckman Coulter Diagnostics, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Fujirebio, um die Herausforderungen bei der Entwicklung hochsensibler Assays zu meistern, die extrem niedrige Konzentrationen von Biomarkern für neurodegenerative Erkrankungen im Blutkreislauf messen."

"Durch unsere erweiterte Partnerschaft mit Beckman Coulter werden wir den Zugang von Laboren, Medizinern und Patienten weltweit zu mehr neurodegenerativen Biomarkern verbessern", erklärte Monte Wiltse, President CEO, Fujirebio Diagnostics, Inc. "Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Beckman Coulter, um Medizinern und Patienten weltweit diese wichtigen Assays zur Verfügung zu stellen."

Über Fujirebio

Fujirebio, eine Tochtergesellschaft der H.U. Group Holdings Inc., ist einer der Weltmarktführer im Bereich hochwertiger In-vitro-Diagnostik (IVD). Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung bei der Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung solider IVD-Produkte.

Bei Fujirebio handelt es sich um das erste Unternehmen, das bereits vor über 25 Jahren unter dem Dach der Marke Innogenetics Liquor-Biomarker (CSF-Biomarker) entwickelt und vermarktet hat. Fujirebio ist nach wie vor das einzige Unternehmen mit einem derartig umfassenden Portfolio manueller und vollautomatisierter Alzheimer-Tests und schließt kontinuierlich Partnerschaften mit Organisationen und klinischen Fachleuten rund um den Globus, um neue Wege für schnellere, einfachere und umfassendere neurodegenerative Diagnosetools für neurodegenerative Erkrankungen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujirebio.com/neuro.

Über Beckman Coulter Diagnostics

Beckman Coulter ist ein Weltmarktführer im Bereich der fortschrittlichen Diagnostik und stellt seit über 80 Jahren Konventionen in Frage, um die Rolle des diagnostischen Labors bei der Verbesserung der Patientengesundheit zu verbessern. Unsere Mission lautet: "Relentlessly Reimagine Healthcare, One Diagnosis at a Time" (Das Gesundheitswesen neu denken, eine Diagnose nach der anderen) und wir tun dies, indem wir die Stärke von Wissenschaft, Technologie und die Leidenschaft und Kreativität unserer Teams nutzen. Unsere diagnostischen Lösungen werden für komplexe klinische Tests eingesetzt und sind in Krankenhäusern, Referenzlabors und Arztpraxen auf der ganzen Welt vertreten. Wir wollen intelligentere und schnellere Diagnoselösungen anbieten, die den Weg von der Gegenwart in die Zukunft weisen. Mit einem umfangreichen klinischen Portfolio, skalierbaren Technologien zur Laborautomatisierung, aussagekräftiger klinischer Informatik und optimierten Labordienstleistungen wollen wir die Versorgung beschleunigen. Beckman Coulter Diagnostics mit Hauptsitz in Brea, Kalifornien, beschäftigt weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter und ist stolz darauf, Teil von Danaher zu sein. Danaher ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wissenschaft und Technologie. Wir bündeln unsere Fähigkeiten, um die Auswirkungen der Wissenschaft und Technologie von morgen in der Praxis zu beschleunigen und die menschliche Gesundheit zu verbessern.

