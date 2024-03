Zürich, Hamburg, Düsseldorf (ots) -Jelena Mirkovic und Frederic Bollhorst übernehmen ab sofort als Co-CEOs gleichberechtigt die Rolle von Prof. Dr. Alexander Güttler, der selbst eine neue Rolle bei Farner International antritt. Er steht komm.passion | Team Farner auch weiterhin beratend zur Seite. "Wir arbeiten seit rund 20 Jahren vertrauensvoll zusammen. Da ist dieser Schritt beinahe selbstverständlich. Ich bin mir sicher, dass Jelena und Frederic die Leistungsfähigkeit von komm.passion | Team Farner weiter stärken und ausbauen werden", freut sich Alexander Güttler über die geglückte Stabübergabe. Frederic Bollhorst wird zudem künftig die IT-Entwicklung für Farner International übernehmen.Nach erfolgreichen Akquisitionen und einem Wachstum auf rund CHF 100 Millionen Umsatz sowie 700 Mitarbeitende verstärkt sich Farner International mit Alexander Güttler in der neuen Rolle als COO. Alexander Güttler wird gleichzeitig Stellvertreter von Executive Chairman Roman Geiser und wird sich um die interne Strukturierung der verschiedenen Einheiten und deren Systemintegration kümmern. Seine Verantwortung für die deutschen Gesellschaften im Leadership-Team behält er weiterhin. "Wir freuen uns sehr, dass Alexander uns in dieser wichtigen Aufbauphase dabei hilft, die vielfältigen Stärken aus den Agenturen besser zu bündeln und dabei für eine dynamische Systemlandschaft zu sorgen", so Roman Geiser.Alle Regelungen werden mit sofortiger Wirkung umgesetzt.Pressekontakt:Olaf Großkomm.passion | Team Farner0211 / 600 64 189media@groups.komm-passion.deOriginal-Content von: komm.passion GmbH Düsseldorf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62354/5733652