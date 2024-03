© Foto: Foto-Rabe - pixabay.com



Die Inflation in den USA stieg im Februar erneut an, was darauf hindeutet, dass die US-Notenbank mit Zinssenkungen mindestens bis zum Sommer warten wird. So reagieren US- und DAX-Aktien!Der US-Verbraucherpreisindex, der ein umfassendes Bild der Kosten für Waren und Dienstleistungen zeichnet, verzeichnete im Februar eine Zunahme von 0,4 Prozent und eine jährliche Steigerung von 3,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium berichtet. Diese Entwicklung traf die monatlichen Prognosen genau, lag jedoch mit der Jahresrate leicht über den erwarteten 3,1 Prozent. Ohne die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise stieg der Kernpreisindex monatlich ebenfalls um 0,4 Prozent und erreichte eine …