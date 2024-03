NEW YORK (dpa-AFX) - Die träge in die Woche gestarteten US-Börsen haben am Dienstag zunächst etwas zugelegt. US-Inflationsdaten hatten unter dem Strich nur wenig Einfluss auf die Kurse.

In der ersten Handelsstunde stieg der Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 38 854,95 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,47 Prozent auf 5142,24 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,51 Prozent auf 18 043,91 Punkte./gl/jha/

