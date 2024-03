BLUETTI, der führende Innovator im Bereich nachhaltiger Energielösungen, freut sich, die bevorstehende Markteinführung seines neuesten Produkts, der BLUETTI AC200L Portable Power Station, bekannt zu geben, die am 13. März auf den europäischen Markt kommt. Die AC200L wurde entwickelt, um die tragbare Stromversorgung zu revolutionieren und ist ein Kraftwerk der Zuverlässigkeit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240312432393/de/

BLUETTI NEW COLLECTION AC200L (Photo: Business Wire)

Unerreichte Leistung und Langlebigkeit

Das Herzstück des BLUETTI AC200L ist ein robuster 2.048-Wh-Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LiFePO4), der mit mehr als 3.000 Lebenszyklen über ein Jahrzehnt Langlebigkeit und Sicherheit gewährleistet. BLUETTI bietet außerdem eine branchenführende 5-Jahres-Garantie für zusätzlichen Seelenfrieden. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Wechselrichter mit 2.400 W reiner Sinuswelle (7.200 W Spitzenleistung), der im Power-Lifting-Modus auf 3.600 W erweitert werden kann, ist der AC200L bestens gerüstet, um anspruchsvolle Geräte und empfindliche Elektronik mit Leichtigkeit zu betreiben.

Erweiterbare Kapazität und schnelles Aufladen

Der AC200L kann eine 1.200-Watt-Kaffeemaschine unabhängig mit Strom versorgen, die etwa 31 Tassen frischen Kaffee brüht, und einen 150-Watt-Kühlschrank über 12 Stunden lang versorgen. Darüber hinaus kann die Kapazität durch Zusatzakkus wie den 2.048-Wh-B230 oder zwei 3.072-Wh-B300-Akkupacks erweitert werden. Dies erhöht die Kapazität auf 4.096Wh bzw. 8.192Wh und verlängert die Laufzeit nach Bedarf.

Mit einer Schnellladeleistung von 2.400 W kann der AC200L in nur 45 Minuten zu 80 an der Steckdose aufgeladen werden. Bei optimalen Wetterbedingungen ist eine 1.200-W-Solarladung in ca. 2 Stunden abgeschlossen perfekt für den Strombedarf unterwegs und als Backup.

Vielseitige Steckdosen und intelligente Funktionen

Der AC200L verfügt über 10 Ausgänge für verschiedene Strombedürfnisse, einschließlich eines 48-V-Gleichstromanschlusses zum Aufladen von Wohnmobilbatterien, wenn er mit dem optionalen BLUETTI D40 DC-DC-Ladegerät gekoppelt ist, das 12-V-Strom für die meisten Wohnmobilgeräte umwandeln kann.

Darüber hinaus können Benutzer diese Einstellungen anpassen und die Batterie über die BLUETTI-App überwachen/verwalten.

Über BLUETTI

BLUETTI hat sich einer nachhaltigen Zukunft verschrieben und leistet Pionierarbeit für erschwingliche grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. Durch Initiativen wie das LAAF (Lighting An African Family)-Programm wird BLUETTI über 100.000 afrikanische Familien in ländlichen Gebieten unterstützen und für gut beleuchtete Lebensräume und gleiche Lernmöglichkeiten sorgen. Mit einem umfangreichen und zuverlässigen Produktportfolio, das auf Abenteuer, Notstromversorgung und netzunabhängiges Leben zugeschnitten ist, leistet BLUETTI weiterhin einen spürbaren und positiven Beitrag zur Minimierung unseres weltweiten CO2-Fußabdrucks. Weitere Informationen über BLUETTI und seine innovativen Produkte finden Sie auf BLUETTIs Website

Quelle: BLUETTI EU Marketing

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240312432393/de/

Contacts:

E-Mail: pr.eu@bluetti.com