Bei Getreidehändler ADM wurden im Januar Ungereimtheiten in der Bilanzierung bekannt, die Aktie crashte an einem Tag so stark wie zuletzt 1929. Jetzt geben die am Dienstag vorgelegten Zahlen Entwarnung.Entwarnung für Anleger des Getreidehändlers Archer-Daniels-Midland, kurz ADM: Die im Januar bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung haben kaum Auswirkungen auf das Finanzergebnis. Abgesehen vom Image-Schaden halten sich die Konsequenzen in Grenzen, wie das am Dienstag vorgelegte Quartalsergebnis zeigt. Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen Aufgrund niedriger Verkaufserlöse aus dem Getreidehandel, die Preise für Mais und Weizen sind in den vergangenen zwölf Monaten weiter …