Gary Laben bringt umfassende Erfahrung mit, um das nächste Wachstumskapitel des Innovationsführers im Einzelhandel voranzutreiben

Trax Retail, das Daten- und Technologieunternehmen, das die physische Welt des Einzelhandels digitalisiert, gab heute die Ernennung von Gary Laben zum Chief Executive Officer bekannt. Als CEO von Trax wird Laben die technologiegestützte und datengesteuerte Einzelhandelsplattform durch die nächste Wachstumsphase führen und sich dabei auf den Ausbau seiner innovativen und branchenführenden Lösungen für Hersteller von Konsumgütern, Einzelhändler und Kunden konzentrieren.

"Als Pionier und Marktführer im Bereich Innovation und Ausführung im Einzelhandel hat Trax die Möglichkeit, aus neuen Datenströmen und Technologien Kapital zu schlagen", sagte Laben. "Ich bin begeistert, dem Team beizutreten und freue mich darauf, unsere aktuellen Lösungen zu verbessern und neue Fähigkeiten für unseren Kernsektor und darüber hinaus zu entwickeln."

Laben verfügt über drei Jahrzehnte weltweiter Erfahrung in den Bereichen Informationsdienste und Technologie, mit besonderem Schwerpunkt auf strategischer Planung, Produktentwicklung, operativer Exzellenz und Geschäftsumwandlung. Im Jahr 2018 leitete er als CEO von Research Now die erfolgreiche Fusion mit SSI zur Gründung von Dynata, dem weltweit größten Anbieter von vollständig freigegebenen First-Party-Daten, wo er zuletzt als CEO tätig war. Während seiner sechsjährigen Amtszeit verdreifachte Laben den Umsatz und vervierfachte das EBITDA in Zusammenarbeit mit 5.500 Mitarbeitern in über 40 Ländern. Er konzipierte und führte die Strategie zur Diversifizierung des Unternehmensangebots über die Marktforschung hinaus in die Bereiche Medien und Werbung aus, was zu neuen Einnahmequellen führte, die heute mehr als 25 Prozent des Umsatzes von Dynata ausmachen. Durch Fusionen, strategische Übernahmen und Investitionen hat Laben Dynata nicht nur zum größten Anbieter der Branche gemacht, sondern auch zum Anbieter der hochwertigsten Produkte, des besten Kundendienstes und der innovativsten Produktangebote.

"Garys Hintergrund ist die ideale Kombination aus technologieorientierter Erfahrung im Bereich Informationsdienste, bewährter Führung und innovativer Markt- und Produktentwicklung", sagte Joel Bar-El, Executive Chairman von Trax. "Angesichts unserer anhaltenden Dynamik im globalen Einzelhandelssektor investieren wir in eine Führungspersönlichkeit, die Trax auf die nächste Stufe heben wird."

Bevor er zu Dynata kam, war Laben Global Chief Data Officer bei Wunderman und CEO der KBM Group, wo er den Umsatz um das 10-fache und den Betriebsgewinn um das 15-fache steigerte und so zu einem der weltweit führenden Anbieter von Marketingdienstleistungen wurde. Er hatte außerdem Führungspositionen bei Experian, TRW und Dun and Bradstreet inne.

Laben ist ein aktiver Investor, Vorstandsmitglied und Berater für zahlreiche Unternehmen und Organisationen.

Über Trax Retail

Trax hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken und Einzelhändler in die Lage zu versetzen, die Macht digitaler Technologien zu nutzen, um die besten Einkaufserlebnisse zu schaffen, die man sich vorstellen kann. Die Einzelhandelsplattform von Trax ermöglicht es den Kunden zu verstehen und zu verbessern, was in den Regalen passiert, in jedem Geschäft, zu jeder Zeit, so dass sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können die Kunden zu begeistern.

Viele der weltweit führenden Konsumgüterhersteller, aufstrebende Marken und führende Einzelhandelsunternehmen nutzen die Lösungen von Trax für Regalüberwachung, Analyse, Merchandising, Aktivierung und Shopper-Engagement in großem Umfang, um positive Einkaufserlebnisse zu schaffen und Umsatzmöglichkeiten an allen Verkaufsstellen zu erschließen.

Als Pionier auf dem Gebiet der Computer Vision ist Trax durch die Entwicklung von Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, autonomen Datenerfassungsmethoden und On-Demand-Merchandising-Funktionen weiterhin führend in der Branche. Trax ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Singapur, Ungarn, Peking, Mexiko und Israel, das Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit bedient. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.traxretail.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240311061750/de/

Contacts:

Trax Presse

Trax@thekeypr.com