BERLIN (dpa-AFX) - Die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wäre nach Darstellung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz auch im deutschen Interesse. "In der Ukraine wird auch unsere politische Ordnung, wird auch die politische Ordnung Europas verteidigt, es wird unsere Freiheit verteidigt", sagte Merz am Dienstag in Berlin. Die Union wolle mit ihrem Antrag im Bundestag zur Lieferung des Waffensystems noch einmal deutlich machen, "dass es auch in unserem Interesse liegt, diesem Land zu helfen, sich zu verteidigen".

Die Union wolle im Bundestag nicht über einzelne Waffensysteme abstimmen lassen, betonte Merz. Vielmehr gehe es "um ganz grundsätzliche Fragen der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine". Das Land sei in einer sehr schwierigen Lage, seine Verteidigung werde immer schwerer. "Wer diese Hilfe an die Ukraine verweigert, erhöht nicht etwa die Friedenschancen, sondern erhöht die Kriegsgefahr", warnte Merz./sk/DP/jha