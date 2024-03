LatticeFlow AI, die führende Plattform, die es KI-Teams ermöglicht, performante, sichere und vertrauenswürdige KI-Lösungen zu entwickeln, gibt die Gründung seines Beirats und die Ernennung von zwei KI-Koryphäen, Milena Marinova und Jean-Luc Chatelain, als Gründungsmitglieder bekannt.

LatticeFlow AI welcomes Milena Marinova and Jean-Luc Chatelain to its advisory board (Photo: Business Wire)