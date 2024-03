© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance



Warum es mit der Dollar-Schwäche bald vorbei sein könnte, was den Zloty antreibt und weshalb der Streit zwischen Ungarn und der EU vor einem neuen Kapitel steht.EUR / USD Der Handel im Währungspaar EUR / USD gestaltet sich aktuell vergleichsweise ereignislos. Am vergangenen Freitag fielen die neu geschaffenen Stellen im Februar in den USA zwar besser aus, als erwartet, die revidierten Januar-Zahlen machten den kurzen positiven Effekt zugunsten des Dollar aber wieder zunichte. Da zugleich die aktuellsten Inflationsdaten die Fed zur Vorsicht mahnen und nicht für Zinsschritte vor Juni sprechen, wird auch immer unwahrscheinlicher, dass EUR / USD seine Rally fortsetzt und weiter Kurs auf 1,11 …