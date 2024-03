Jean-Marc Durbuis wird neuer Chief Executive Officer von GKN Powder Metallurgy.

Er bringt über zwei Jahrzehnte umfassende kommerzielle, operative und Führungserfahrung mit, die er in globalen Unternehmen auf Vorstands- und Executive Committee-Ebene gesammelt hat.

Jean-Marc kommt am 12. März zu GKN Powder Metallurgy, während das Unternehmen sein Geschäft weiter transformiert, um den globalen Übergang zu Elektrofahrzeugen zu nutzen.

Dowlais Group Plc, das auf den Automobilsektor spezialisierte Ingenieurbüro, hat Jean-Marc Durbuis zum neuen Chief Executive Officer von GKN Powder Metallurgy ernannt. Jean-Marc tritt am 12. März in das Unternehmen ein. Diese Ernennung folgt dem Ausscheiden von Diego Laurent aus dem Unternehmen nach 31 Dienstjahren bei GKN.

Jean-Marc wird umfangreiche kommerzielle, betriebliche und Führungserfahrung in GKN Powder Metallurgy einbringen, während es sich für den Übergang zu Elektrofahrzeugen positioniert eine bedeutende strategische Chance für das Unternehmen. In den letzten 20 Jahren hatte Jean-Marc mehrere leitende Positionen im Chemiesektor inne und leitete globale Teams in komplexen und anspruchsvollen Unternehmen. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in allen operativen Funktionen und war Mitglied mehrerer geschäftsführender Ausschüsse und Vorstände.

Jean-Marc kommt von Allnex, dem weltweit führenden Anbieter von Harzen und Additiven für die Beschichtungs- und Tintenindustrie, zu GKN Powder Metallurgy. Er war Executive Vice President einer der globalen Divisionen von Allnex mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro und Mitglied des Allnex Executive Committee und Board of Directors. Zu seinen Erfolgen bei Allnex zählen die Erzielung erheblicher Verbesserungen der finanziellen und operativen Leistung seiner Abteilung sowie die Durchführung bedeutender Fusions- und Übernahme-Projekte in verschiedenen Regionen.

Liam Butterworth, CEO der Dowlais Group Plc, sagte: "Ich möchte Diego für seine 31 Jahre bei GKN danken. Er hat in dieser Zeit sowohl bei GKN Powder Metallurgy als auch bei GKN Automotive so viel erreicht. Ich bin besonders dankbar für alles, was er getan hat, um die Position von GKN Powder Metallurgy als einer der weltweit führenden Anbieter von Pulvermetallmaterialien und Sintermetallkomponenten zu behaupten.

Angesichts der entscheidenden Rolle, die GKN Powder Metallurgy bei der Lösung komplexer Herausforderungen in den Automobil- und Industriemärkten spielt, und der sehr spannenden Chancen, die dem Unternehmen bevorstehen, freue ich mich, dass Jean-Marc als neuer CEO zu uns stößt. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, der es dem Pulvermetallurgie-Team ermöglichen wird, die bedeutenden Chancen zu nutzen, die sich ihm bieten."

Jean-Marc sagte: "Ich freue mich sehr, als neuer CEO zu GKN Powder Metallurgy zu kommen. Es ist ein Weltklasseunternehmen und wird eine entscheidende Rolle bei der Markteinführung neuer Produkte spielen, während wir die Umstellung auf Elektrofahrzeuge durchlaufen. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und meine neuen Kollegen auf der ganzen Welt kennenzulernen."

Über GKN Powder Metallurgy

GKN Powder Metallurgy löst komplexe Herausforderungen in Automobil- und Industriemärkten mit nachhaltigen und innovativen Lösungen durch erstklassige Pulvermetallurgietechnologie. Das Unternehmen ist mit seinen drei Geschäftsbereichen GKN Powders/Hoeganaes, GKN Sinter Metals und GKN Additive ein weltweit führender Anbieter von Pulvermetall-Materialien, -Komponenten, -Anwendungen und -Elektrifizierungslösungen. GKN Powder Metallurgy engagiert sich für nachhaltige Ziele, indem es führende Pulvermetallkompetenz, innovative Technik und umfassende Verarbeitungserfahrung bereitstellt, um Ideen in Produkte zu verwandeln. GKN Powder Metallurgy ist Teil der Dowlais Group plc und unterstützt mehr als 5.000 innovative Denker an 27 Standorten, während es sein globales Engineering-Netzwerk auf dem höchsten Niveau aufstellt.

