Wind River ein Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, hat die Zertifizierung nach den renommierten Service Capability Performance (SCP) Standards erhalten. Diese Zertifizierung würdigt den Technischen Support von Wind River für die Erbringung eines erstklassigen Service und Supports, wobei eine Reihe strenger Leistungsfaktoren erfüllt werden, die den Best Practices in der Branche entsprechen. Die SCP-Zertifizierung ist ein globaler Benchmark für exzellenten Service, den Unternehmen in den verschiedensten Märkten anstreben, darunter auch führende Unternehmen in geschäftskritischen Branchen.

"Angesichts der fortschreitenden Ausrichtung der Industrie auf eine intelligente Edge- und Software-definierte Zukunft sehen sich die Teams mit neuen Herausforderungen konfrontiert und stehen gleichzeitig unter dem Druck, ihre Innovationen voranzutreiben. Ein zuverlässiges Support-Team kann entscheidend dazu beitragen, dass Unternehmen ihre Ziele erreichen und erfolgreich sind", so Amit Ronen, Chief Customer Officer bei Wind River. "Wind River kann Kunden dabei unterstützen, die richtigen Schritte auf ihrer Transformationsreise zu gehen. Wind River sucht kontinuierlich nach neuen Wegen, um die immer komplexeren Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu unterstützen, und unsere Zertifizierung nach den SCP Standards ist ein Beweis für dieses Engagement."

Die SCP Standards wurden entwickelt, um die Qualität und Effektivität von Technologiedienstleistungen zu verbessern. Die international anerkannten Standards wurden von Service Strategies und einem Konsortium führender Technologieunternehmen entwickelt. Die Standards definieren Best Practices für die Bereitstellung von erstklassigem Technologiedienst und -support, quantifizieren die Leistungsniveaus und schaffen einen Rahmen für kontinuierliche Verbesserungen. Zertifizierte Unternehmen müssen im Rahmen jährlicher Zertifizierungsaudits ihre Leistung und ihr Engagement für Spitzenleistungen nachweisen.

"Die SCP Standards setzen den Maßstab für exzellenten Service und werden von führenden Technologieunternehmen auf der ganzen Welt verwendet", so Greg Coleman, Vice President of Strategic Programs bei Service Strategies. "Wind River kann stolz darauf sein, durch die Zertifizierung nach den SCP Standards zum Kreis der branchenführenden Serviceanbieter zu gehören."

Wind River reiht sich damit in die Riege der führenden Technologieunternehmen ein, die nach den SCP Standards zertifiziert sind. Derzeit nutzen mehr als 200 Dienstleistungsunternehmen in aller Welt die SCP Standards zur Optimierung ihrer Geschäftsabläufe. Zu diesen Unternehmen gehören Branchenführer wie Fresenius Kabi, SS&C Advent, Verint, McKesson Corporation, Fujifilm Business Innovation und viele andere.

Weitere Informationen über den Support und die Services von Wind River erhalten Sie unter www.windriver.com/support.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme. Das Unternehmen ist seit mehr als vier Jahrzehnten ein Innovator und Pionier und unterstützt Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und die Expertise von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Industrie, der Medizin und der Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Support sowie ein breites Partner-Ökosystem ergänzt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240312557231/de/

Contacts:

Jenny Suh

Wind River

510-749-2972

jenny.suh@windriver.com