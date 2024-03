Webbasierter Video-Editor von Brightcove unterstützt Vermarkter, Inhalte auf allen Geräten und Plattformen zu bearbeiten und zu verteilen, um somit die Videoverwaltung und den Publishing-Workflow zu beschleunigen

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit zuverlässigste Unternehmen für Streaming-Technologien, gab heute die Ergänzung seiner mit dem Emmy ausgezeichneten Streamingtechnologieplattform durch webbasierte Videobearbeitungsfunktionen bekannt. Die neue Kernfunktionalität wird eine benutzerfreundliche Bearbeitung ermöglichen, um die Videoerstellung, Videoverwaltung und Publishing-Workflows zu beschleunigen.

Entwickelt, um den Bedürfnissen der Verlage, Marketingfachleute, sozialen Medien, des Personalmanagements und der Kommunikationsprofis gerecht zu werden, wurde die Bearbeitungsfunktionalität intuitiv für jedermann konzipiert, um zu gewährleisten, dass alle Nutzer ihr vollständiges Potenzial unabhängig von ihrem Video-Know-how ausschöpfen können.

"In der heutigen schnelllebigen Inhaltsumgebung, sind ‚reichhaltige' aber zugängliche Video-Bearbeitungstools für die Teams von entscheidender Bedeutung für die Erstellung und Kuratierung hochwertiger Inhalte", so Scott Levine, Chief Product Officer bei Brightcove. "Die plattforminterne Bearbeitungsfunktionalität von Brightcove erleichtert den Videoinhaltserstellungsprozess für Teams, die hochwertige Videos schnell veröffentlichen möchten. Unser Ziel besteht darin, Brightcove zur einzigen Anlaufstelle für alle Video-Marketing- und Kommunikationsbedürfnisse unserer Kunden umzugestalten."

Der webbasierte Video-Editor von Brightcove versetzt die Kunden in die Lage, Inhalte von Anfang bis Ende innerhalb der Streaming-Plattform erstellen zu können. In den "Marketing Studio and Communications Studio"-Lösungen von Brightcove enthalten, wird dieses neue Merkmal die Kunden folgendermaßen unterstützen:

Erstellung leicht konsumierbarer Inhalte aus längeren Videos: Verwenden Sie bestehende Videoinhalte durch die Bearbeitung von Aufnahmen in Clips, Highlight-Rollen oder gekürzten Fassungen für bestimmte Zielgruppen erneut. Die Nutzer können Abschnitte innerhalb größerer Videos trimmen und schneiden oder Punkte zusammenführen, um neue Clips, Rollen oder Highlights zu erstellen, die in idealer Weise für das Teilen in sozialen Medien oder auf anderen Plattformen geeignet sind. Darüber hinaus können sie Grafiken, Logos, Musik, Kunstwerke und andere kreative Elemente hinzufügen.

EGC-Beispiel (Employee-Generated Content): Die Nutzer können Aufnahmen von Mitarbeitern oder anderen Mitwirkenden in ein finalisiertes Video einfügen und bearbeiten, um dies intern oder extern zu veröffentlichen.

Entwicklung von Werbevideoinhalten: Bearbeitung von Videoinhalten mithilfe anpassbarer Vorlagen für Werbeaktionen, Kampagnenzwecke und personalisierte Inhalte. Darüber hinaus können die Nutzer ihre eigenen Firmenvorlagen für eine effiziente und rasche Inhaltserstellung kreieren.

Bearbeitung von Videos für verschiedene Kanäle: Bearbeiten Sie markengerechte Inhalte oder schneiden Sie sie zu, um sie auf verschiedene Kanäle für eine größere Reichweite zu verteilen, wobei die Anforderungen für bestimmte Seitenverhältnisse, einschließlich vertikaler Videos, erfüllt werden.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. Die intelligente Videoplattform von Brightcove ermöglicht es Unternehmen in über 60 Ländern, effektiver an Kunden zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Brightcove wurde mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenweit führende Betriebszeiten und unübertroffene Skalierbarkeit ausgezeichnet und verschiebt ständig die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X (früher Twitter), Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie uns auf Brightcove.com.

