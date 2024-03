Generative künstliche Intelligenz, kombiniert mit tief integrierten und spezifischen Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen, bietet einen leistungsstarken Self-Service, um die Erfahrungen zu verbessern und die Belastung der menschlichen Contact Center-Agenten zu reduzieren

Talkdesk stellt Talkdesk Autopilot for Healthcare vor, die nächste Generation des virtuellen Agenten des Unternehmens, der speziell auf Anwendungsfälle im Gesundheitswesen abgestimmt ist und auf generativer künstlicher Intelligenz basiert.

Talkdesk Autopilot for Healthcare verbindet sich mit elektronischen Gesundheitsakten (EHR) und anderen Schlüsselsystemen, um komplexe Bedürfnisse und Fragen während der gesamten Patientenreise selbstständig zu lösen, vom Patientenzugang und der Überprüfung von Symptomen bis hin zum Finanzzyklus und den Patientenservices.

Talkdesk Healthcare Experience Cloud, die speziell für das Gesundheitswesen entwickelte Lösung des Unternehmens, unterstützt jetzt Kunden, die mehrere EHR-Systeme in ihre Contact Center integrieren möchten.

Talkdesk®, Inc., ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Contact Centern für Unternehmen jeder Größe, macht es für Unternehmen weiterhin schneller und einfacher, die Vorteile generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) zu nutzen, um leistungsstarke neue Effizienzen im Contact Center zu erschließen. Im Rahmen seiner Vision einer autonomen Kundenerfahrung (CX) und aufbauend auf der jüngsten Ankündigung von Talkdesk Autopilot hat das Unternehmen Talkdesk Autopilot for Healthcare eingeführt, die nächste Generation seines ikonischen virtuellen Agenten, der speziell für Patienten und Mitglieder entwickelt wurde. Talkdesk Autopilot for Healthcare wurde heute auf der Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Global Health Conference and Exhibition vorgestellt.

Talkdesk Autopilot ist für alle Chat- und Sprachkanäle in der Talkdesk Healthcare Experience Cloud verfügbar, der speziell entwickelten Plattform des Unternehmens, die Organisationen dabei hilft, synchronisierte, personalisierte und radikal bequeme Erlebnisse für Patienten, Mitglieder und Pflegepersonal im Gesundheitswesen zu schaffen. Talkdesk Autopilot for Healthcare unterstützt die gesamte Patientenreise durch Healthcare-spezifische Integrationen, Workflows und GenAI-Modelle, die auf der Grundlage der umfangreichen Erfahrung des Unternehmens mit Organisationen im Gesundheitswesen entwickelt wurden. Das Ergebnis ist ein vernetzter, intelligenter Patienten- und Mitgliederassistent, der die häufigsten Fragen und Bedürfnisse der Kunden beantworten kann.

Während sich viele Lösungen zur Automatisierung von Callcentern darauf konzentrieren, Anrufer an andere Online-Tools weiterzuleiten, kann Talkdesk Autopilot Aufgaben ausführen, die von Patienten angefordert werden, und bei Bedarf nahtlos menschliche Agenten einschleifen. Das Ergebnis sind reibungslose Interaktionen und eine verbesserte Patientenakquise und -treue.

Patienten und Mitglieder rufen aus vielen wichtigen Gründen vor und nach Klinikbesuchen an oder chatten mit ihren Anbietern und Gesundheitsplänen. Talkdesk Autopilot for Healthcare automatisiert jetzt eine erweiterte Reihe von Anwendungsfällen, die die gesamte Patientenreise unterstützen einschließlich der Akquise neuer Patienten, der Vereinbarung und Verwaltung von Terminen, der Abwicklung PCI-konformer Zahlungen, der Suche nach einer Klinik in der Nähe und der Verwaltung von Ansprüchen und Vorabgenehmigungen. Zusätzlich zu den tiefen und direkten Integrationen mit elektronischen Krankenakten (EHR) ist das Tool jetzt auch mit digitalen Triage- und Symptomprüfungsplattformen integriert, darunter Infermedica und Isabel Health. Es stellt eine Verbindung zu Arzt- und Standortverzeichnissen her, um Patienten bei der Suche nach dem richtigen Anbieter zu helfen und die Versicherten zur besten Versorgung zu führen.

Talkdesk ist seit 2021 führend auf dem Markt für Contact Center im Gesundheitswesen, da es sich direkt in die EHR-Systeme integrieren lässt. Talkdesk Healthcare Experience Cloud ist auf den Integrationsmarktplätzen für führende EHR-Plattformen verfügbar, darunter athenahealth, Epic und Oracle Health (früher Cerner). Talkdesk hat heute die Unterstützung mehrerer EHR-Systeme für Talkdesk Healthcare Experience Cloud angekündigt. Jetzt kann die speziell für das Gesundheitswesen entwickelte Contact Center-Lösung Informationen aus verschiedenen EHRs für Kunden lesen und aktualisieren, die während eines Gesprächs unterschiedliche Plattformen für verschiedene Contact Center, Fachbereiche oder Einrichtungen nutzen. Das sorgt für mehr Effizienz, Genauigkeit und Personalisierung.

Unterstützende Zitate

Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk, sagte: "Talkdesk investiert weiterhin in die Erfüllung der einzigartigen und wichtigen Bedürfnisse von Organisationen im Gesundheitswesen mit speziell entwickelten Lösungen und Integrationen. Die Kombination der Leistungsfähigkeit von GenAI mit tiefgreifenden und ausgefeilten Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen macht Talkdesk Autopilot for Healthcare zu einer bahnbrechenden Innovation, die dazu beiträgt, die Bedürfnisse von Patienten und Pflegekräften während ihrer gesamten Reise vollständig zu erfüllen und nicht nur abzulenken. Wir sind stolz darauf, jeden Tag mit großartigen Kunden zusammenzuarbeiten, um eine bessere Erfahrung zu bieten, die Belastung des Personals zu verringern und einen Mehrwert für das gesamte Gesundheitssystem zu schaffen."

Jeff Kaplan, Vice President of Patient Access bei Memorial Healthcare System, erklärte: "Unsere Kunden erwarten zunehmend Bequemlichkeit und Einfachheit, wenn sie mit ihrem Gesundheitsdienstleister in Kontakt treten. Talkdesk Autopilot for Healthcare hat uns geholfen, häufige Patientenanrufe und Chats zu automatisieren, so dass sich unsere Mitarbeiter auf die Unterstützung unserer Patienten und Familien mit den komplexesten Bedürfnissen konzentrieren können. KI hat ein erstaunliches Potenzial, das Gesundheitswesen zu unterstützen, aber es ist wichtig, mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die die Branche verstehen und gemeinsam Lösungen entwickeln können, die den einzigartigen Anforderungen entsprechen. Wir freuen uns darauf, mit Talkdesk weiterhin Innovationen zu schaffen."

