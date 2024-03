Washington/Atlanta - US-Präsident Joe Biden ist eine erneute Kandidatur nicht mehr zu nehmen - sofern er gesundheitlich die nächsten Monate durchhält.



Laut Prognose des US-Nachrichtensenders CNN gewinnt Biden auch die Vorwahlen der Demokraten im Bundesstaat Georgia, womit er nun genügend Delegierte für eine erneute Nominierung gesichert hat. Ein ernsthafter Gegenkandidat war parteiintern sowieso nicht in Sicht. Die offizielle Nominierung erfolgt erst im August auf einem Parteitag der Demokraten im August in Chicago.



Allenfalls eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes des mittlerweile 81-Jährigen könnte wohl verhindern, dass Biden wieder ins Rennen geht. Und der direkte Gegner wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit wie vor vier Jahren wieder Donald Trump heißen. Der gewann die Vorwahlen bei den Republikanern in Georgia ebenfalls, hat formell aber noch nicht genügend Delegierte gesammelt, auch wenn an seinem parteiinternen Sieg keine Zweifel mehr bestehen.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken