Unternehmen stellt auf der OFC 2024 in San Diego ein umfassendes Portfolio an 800G-Optiken für KI/ML vor

LESSENGERS Inc., ein Anbieter innovativer optischer Komponenten, die auf seiner patentierten "Direct Optical Wiring"-Technologie (DOW) basieren, kündigte heute ein umfassendes Portfolio von 800G-Optiken an, die für KI/ML-Arbeitslasten in Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden. Lessengers erweitert sein 800G-Transceiver-Produktportfolio um eine teilweise Retiming-Fähigkeit, die in einem Produkt einen integrierten DSP-Chip auf der Senderseite beinhaltet.

Diese Fähigkeit ermöglicht ein breites Spektrum an Interoperabilität mit anderen steckbaren Transceivern und einen geringeren Stromverbrauch aufgrund der Verwendung eines halben Retimers. Auf der OFC 2024 (Stand 5200) wird das Unternehmen die Einführung des branchenweit ersten optischen 800G OSFP Linear Receive Transceivers vorstellen.

Das Lessengers KI/ML-Produkt verfügt jetzt über die folgende integrierte Retimer-Elektronik zusammen mit der bereits vorhandenen vollständig retimten Optik:

Linearer Antrieb lineare steckbare Optik (LPO)

Linearer Empfang halb-retimierte lineare Optik (HALO) oder lineare Empfangsoptik (LRO)

Der 800G Linear Receive Optical Transceiver bietet jetzt:

Geringerer Stromverbrauch weniger als 9 W für einen 800G (2 SR4) OSFP

Konform mit IEEE 802.3 und CMIS 5.0 oder höher

8 112 Gb/s PAM4 an den elektrischen Host-Empfänger- und optischen Leitungs-Sender-Schnittstellen

Ein halber Retimer-Chip, der in den Sendepfad vom elektrischen Eingang zum optischen Ausgang integriert ist, sorgt für ein verbessertes Retiming und eine Entzerrung des Signals.

Alle Produkte von Lessengers basieren auf der patentierten DOW-Technologie des Unternehmens, einer polymerbasierten, luftgefüllten Wellenleitertechnologie, die sich besonders für optische Verbindungen in Rechenzentren und Hochleistungscomputerumgebungen eignet.

"Die Nachfrage nach 800G SR8-Transceivern übertraf im Jahr 2023 alle Erwartungen und im Jahr 2024 werden mehr als 3 Millionen Einheiten dieser Module ausgeliefert", kommentierte Dr. Vladimir Kozlov, CEO und Gründer von LightCounting Market Research. "Verbesserungen bei der Energieeffizienz optischer Transceiver sind entscheidend für die Skalierung von KI-Clustern von derzeit Zehntausenden auf Hunderttausende von GPUs in den Jahren 2025 bis 2026. Alle Lösungen, einschließlich der LPO- und HALO-Konzepte, werden von den führenden Kunden für künftige Einsätze evaluiert."

"Wir freuen uns, auf der OFC unsere neuesten Fortschritte im Bereich der 800G-Optik zu demonstrieren, die für die Verbesserung der Verarbeitung von KI/ML-Arbeitslasten von entscheidender Bedeutung sein werden", sagte Chongcook Kim, CEO von Lessengers. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden im gesamten Hyperscale- und Supercomputing-Ökosystem, um diese Vorteile zu realisieren."

Lessengers stellt auf der Optical Fiber Communications Conference (OFC) im San Diego Convention Center vom 26. bis 28. März 2024 an Stand 5200 aus.

Über Lessengers

Lessengers ist ein innovativer Anbieter optischer Lösungen, der sich auf seine patentierte DOW-Technologie stützt, die eine kosteneffektive direkte optische Kopplung ohne den Einsatz von Linsenoptiken ermöglicht. Dies ist die am besten geeignete Lösung für Anwendungen in Rechenzentren, wie z. B. 800G/1.6T optische Transceiver, aktive optische Kabel (AOCs), On-Board-, Near-Packaged- oder Co-Packaged-Optik.

