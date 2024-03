DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem bundesweiten Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat die Bahn in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch ihren regulären Betrieb wieder aufgenommen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Morgen. Demnach endete der Streik wie von der Gewerkschaft geplant um 2.00 Uhr.

Die GDL hatte zum sechsten Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt aufgerufen. Für 24 Stunden hatte die Gewerkschaft die Bahn am Dienstag bestreikt. Im Güterverkehr hatte der Ausstand bereits am Montagabend begonnen und endete entsprechend früher. Die Bahn versuchte zwischenzeitlich, den Streik gerichtlich beenden zu lassen, scheiterte damit aber in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Hessen.

Die GDL kämpft um höhere Gehälter und weniger Arbeitszeit. Knackpunkt ist weiter die Forderung, dass Schichtarbeiter für das gleiche Geld 35 Stunden statt 38 Stunden in der Woche arbeiten sollen. In einer Moderation hatte die Bahn einen Kompromissvorschlag akzeptiert. Dieser sah vor, die Arbeitszeit bis 2028 in zwei Schritten auf 36 Stunden zu senken. Die GDL lehnte ab und ließ die Gespräche scheitern./gut/DP/zb