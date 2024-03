Die Tesla-Aktie kommt weiter nicht in Schwung. Am Dienstag hat sie sogar bei 172,41 Dollar ein neues Jahrestief markiert. Bis zum Handelsende konnte sie aber zumindest den Großteil der Tagesverluste wieder wettmachen und bei 177,55 Dollar aus dem Handel gehen. Zumindest ist das Werk in Grünheide mittlerweile wieder am Netz. Derweil hat sich für heute Tesla-Chef Elon Musk zu einem Besuch angesagt.Musk hat sich nach einem Bericht von "Table Media" am Mittwoch in dem Werk bei Berlin angesagt. Von Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...