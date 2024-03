Porsche-Chef Oliver Blume blickt mit Vorsicht auf das Jahr 2024. Der Manager stellte am Dienstag nur eine Marge zwischen 15 und 17 Prozent in Aussicht. Damit lag Porsche weit unter den Erwartungen der Analysten. Diese hatten im Vorfeld im Schnitt mit einer Bandbreite zwischen 16 und 18 Prozent gerechnet. Der Schock war allerdings schnell verdaut. Das Übergangsjahr 2024 wurde abgehakt, der Blick nach vorne gerichtet. Das reichte, um die Aktie über 8 Prozent ins Plus zu schicken. Wie geht es mit der ...

