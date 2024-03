Walmart, der weltweit größte Einzelhändler, nimmt seine Spitzenposition nicht als selbstverständlich hin. Mit einer großangelegten Renovierung von Hunderten von Standorten in den USA strebt das Unternehmen danach, das Einkaufserlebnis zu modernisieren und seine führende Rolle im Lebensmittelsektor zu festigen. Im Geschäftsjahr 2025 sollen 650 Filialen umgestaltet werden, was die Modernisierungsbemühungen weiter vorantreibt. In den USA hält Walmart bereits ein Viertel des Lebensmittelmarktes und erzielt laut Numerator-Daten ein stetiges Wachstum des Marktanteils. Dies zeigt sich in einem umgebauten Supercenter, welches ein breites Spektrum an Mahlzeitenlösungen von Fertiggerichten bis hin zu Zutaten zum Kochen anbietet und dabei auf tägliche Niedrigpreise setzt. Der Fokus auf Lebensmittel hebt Walmart von Konkurrenten wie Target ab, wo Lebensmittel [...]

