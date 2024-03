Jensen Huang hat es vom einfachen Tellerwäscher in einem amerikanischen Diner bis zum CEO eines führenden Chip-Herstellers für fortschrittliche KI-Prozessoren geschafft. Geboren in Taiwan, zog der Unternehmensgründer schon in jungen Jahren um die Welt, bevor er in den USA sesshaft wurde und dort seine Geschäftsidee in einem Schnellrestaurant entwickelte. Dies führte ihn dazu, ein Unternehmen mit nahezu $2 Billionen Marktkapitalisierung zu leiten, dessen Technologie die Industrie enorm vorantreibt, von künstlicher Intelligenz bis hin zu autonomem Fahren. Der ehemalige Spüler hebt hervor, dass seine Arbeitsmoral und Effizienz, die er einst beim Säubern von Geschirr erlernte, den Grundstein für seinen späteren Geschäftserfolg legten.

