Heute Abend wird es spannend für die Fans und Aktionäre von Borussia Dortmund. Denn der Verein hofft auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der Champions League seit der Saison 2020/21. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel vor drei Wochen geht der Fußball-Bundesligist zuversichtlich in das zweite Duell mit der PSV Eindhoven um 21:00 Uhr.Der Heimvorteil soll zu einem Sieg über das in der niederländischen Eredivisie noch immer ungeschlagene Team des ehemaligen BVB-Trainers Peter Bosz verhelfen. ...

