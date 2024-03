DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STREIKRECHT - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat Forderungen nach Einschränkungen des Streikrechts scharf zurückgewiesen. "Manche holen jetzt sehr schnell den großen Hammer heraus", kritisierte Klingbeil. Er bezog sich dabei auf Forderungen unter anderem aus der CDU/CSU vor dem Hintergrund der aktuellen Streikwelle. "Ich stelle das Streikrecht in Deutschland in keinster Weise in Frage", betonte dagegen Klingbeil. (Handelsblatt)

BÜROKRATIEABBAU - Wirtschaftsverbände fordern deutliche Nachbesserungen am so genannten vierten Bürokratieentlastungsgesetz, das die Bundesregierung am Mittwoch im Kabinett auf den Weg bringen will. "Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung sollte im jetzt anstehenden parlamentarischen Verfahren unbedingt verbessert werden", sagte der deutsche Industrie- und Handelskammer-Präsident Peter Adrian der Augsburger Allgemeinen. "Neben den großen Herausforderungen durch hohe Energiekosten, geopolitisch bedingte Hemmnisse im internationalen Handel und dem Fachkräftemangel ist die zu große Bürokratie der zentrale Hemmschuh für unsere Unternehmen", so der DIHK-Präsident. (Augsburger Allgemeine)

GDL - Der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky weist Kritik an der Verhandlungsführung und den wiederholten Streiks zurück. "Die Kritik ist unberechtigt. Sie sollte sich nicht an die streikende Gewerkschaft richten, sondern an den Vorstand", sagte Weselsky im Interview. Der Bahnvorstand habe das Eisenbahnsystem ganz ohne Streiks in den heutigen "miesen Zustand" gebracht. Die Forderungen der GDL seien in dieser Tarifrunde besonders hoch, weil aus seiner Sicht zwei Dinge zusammenkommen. "Das eine ist die enorme Inflation, (...). Zum anderen können wir unsere Ausbildungsklassen nicht mehr füllen", so der GDL-Chef. Das liege an der Unattraktivität des Schichtsystems - das müsse durch kürzere Arbeitszeiten attraktiver werden. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2024 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.