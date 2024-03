EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

ElringKlinger mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023: Ertragskraft gesteigert, Cashflow verbessert



13.03.2024 / 07:30 CET/CEST

ElringKlinger mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023: Ertragskraft gesteigert, Cashflow verbessert Umsatz auf 1.847 Mio. EUR (2022: 1.798 Mio. EUR) gesteigert, organisches Umsatzplus von 4,6 %

Bereinigtes EBIT bei 100,1 Mio. EUR (2022: 68,4 Mio. EUR), bereinigte EBIT-Marge mit 5,4 % (2022: 3,8 %) am oberen Rand der Prognose

Operativer Free Cashflow mit 36,7 Mio. EUR (2022: 14,8 Mio. EUR) deutlich verbessert

Nettofinanzverbindlichkeiten auf 323 Mio. EUR (2022: 364 Mio. EUR) zurückgeführt, Nettoverschuldungsgrad bei 1,6 (2022: 2,1) Dettingen/Erms (Deutschland), 13. März 2024 +++ Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen hat die ElringKlinger AG das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen. Der Konzern konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % auf 1.847,1 Mio. EUR (2022: 1.798,4 Mio. EUR) steigern. Währungsbereinigt betrug das Umsatzwachstum 4,6 %. Die Umsatzerlöse erreichten damit einen neuen Höchststand, auch wenn schwächere Kundenabrufe im Seriengeschäft sowie ungünstige Wechselkursentwicklungen vor allem in der zweiten Jahreshälfte die Umsatzdynamik des ersten Halbjahres einbremsten. Im Berichtsjahr konnte ElringKlinger sowohl Ergebnis als auch Marge deutlich verbessern. So erzielte der Konzern ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 200,3 Mio. EUR (2022: 174,2 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) belief sich auf 100,1 Mio. EUR (2022: 68,4 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 5,4 % (2022: 3,8 %) entspricht. Das berichtete EBIT lag bei 82,9 Mio. EUR (2022: -42,2 Mio. EUR), was einer Marge von 4,5 % (2022: -2,3 %) entspricht. Damit hat der Konzern seine im März 2023 veröffentlichte Erwartung einer bereinigten EBIT-Marge von rund 5 % für das Gesamtjahr 2023 voll erfüllt. Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG, hält zu den vorläufigen Geschäftszahlen fest: "Das wirtschaftliche Umfeld im Geschäftsjahr 2023 war geprägt von uneinheitlicher Dynamik und anhaltender Unsicherheit. Ungeachtet dieser externen Faktoren können wir insgesamt durchaus erfreuliche Zahlen berichten. Auf Basis des verbesserten Ergebnisses konnten wir den operativen Free Cashflow steigern und die Nettofinanzverbindlichkeiten weiter zurückführen. Damit ist der Konzern für die Transformation weiterhin überaus solide und flexibel aufgestellt." Die Nettofinanzverbindlichkeiten führte ElringKlinger im Geschäftsjahr 2023 auf 323,2 Mio. EUR (2022: 364,2 Mio. EUR) um weitere 41,0 Mio. EUR oder 11,3 % zurück. Bei einem EBITDA von 200,3 Mio. EUR (2022: 174,2 Mio. EUR) ergibt sich ein Nettoverschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) von 1,6 (2022: 2,1). Der operative Free Cashflow war mit 36,7 Mio. EUR (2022: 14,8 Mio. EUR) erfreulich positiv. Die vollständigen und geprüften Zahlen 2023 werden zusammen mit dem Geschäftsbericht 2023 und dem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wie geplant am 27. März 2024 veröffentlicht. Vorläufige, ungeprüfte Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 und zum 4. Quartal 2023 in Mio. EUR GJ 2023 GJ 2022 ? abs. ? rel. Q4 2023 Q4 2022 ? abs. ? rel. Umsatz 1.847,1 1.798,4 +48,7 +2,7 % 439,0 469,2 -30,2 -6,4 % davon Währungseffekte -34,5 -1,9 % -10,5 -2,2 % davon M&A-Aktivitäten +0,0 +0,0 % +0,0 +0,0 % davon organisch +83,2 +4,6 % -19,7 -4,2 % EBITDA 200,3 174,2 +26,1 +15,0 % 52,3 57,7 -5,4 -9,4 % Bereinigtes EBIT 100,1 68,4 +31,7 +46,3 % 26,3 33,1 -6,8 -20,5 % Bereinigte EBIT-Marge (in %) 5,4 3,8 +1,6 PP - 6,0 7,1 -1,1 PP - EBIT 82,9 -42,2 +125,1 +>100 % 18,8 22,6 -3,8 -16,8 % EBIT-Marge (in %) 4,5 -2,3 +6,8 PP - 4,3 4,8 -0,5 PP - Operativer Free Cashflow 36,7 14,8 +21,9 +>100 % 41,6 41,0 +0,6 +1,5 % Nettofinanzverbindlichkeiten 323,2 364,2 -41,0 -11,3 % Nettoverschuldungsgrad

(Net Debt/EBITDA) 1,6 2,1 -0,5 -23,8 %

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dr. Jens Winter

Vice President Strategic Communications

ElringKlinger AG | Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG

Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert - mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie, elektrischen Antriebseinheiten sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen, wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile. Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen. Für eine Vielzahl von Anwendungsstellen, und ebenfalls für alle Antriebstechnologien, bieten wir spezifisch abgestimmte Dichtsysteme, thermische und akustische Abschirmteile sowie dynamische Antriebskomponenten. Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm. Modernste Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen für die Automobilindustrie und weitere Branchen ergänzen das Portfolio. Mit unseren Komponenten und Systemen wachsen wir auch im Non-Automotive-Bereich erfolgreich weiter. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.



