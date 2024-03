Osnabrück (ots) -Der Musiker und TV-Juror Wincent Weiss schafft es nicht, Hassnachrichten zu ignorieren. "Ich sage immer allen gerne,gebt nicht zu viel Wert auf die negativen Kommentare', aber tue es selbst noch", sagte Weiss im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und ergänzt: "Das wird wahrscheinlich auch nie so ganz aufhören."Er würde gerne sagen, dass ihn das alles nicht interessiere, "aber es ist nur menschlich, dass es einen trifft. Solche Kommentare wirken oft lauter, als gute Kommentare", sagte Weiss der NOZ. Es sei also auch schon vorgekommen, dass er sich über hundert positive Kommentare gefreut und dann zwei negative abends mit ins Bett genommen habe.Wincent Weiss wird ab dem 15. März wieder als Coach bei "The Voice Kids" zu sehen sein.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5733852