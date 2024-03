St.Gallen - Am 21. und 22. März 2024 wird St.Gallen zum Treffpunkt der internationalen Gründerszene. Während des START Summit kommen über 800 Startups, 900 Investorinnen und Investoren und 2500 junge Talente aus Europa, Silicon Valley und Südostasien in St.Gallen zusammen, um Innovationen voranzutreiben. «Dare to Evolve» ist das Thema der Konferenz, die HSG-Studierende organisieren. Unter den spannenden Persönlichkeiten, die sie nach St.Gallen gelockt ...

