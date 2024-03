Der DAX hat am Dienstag ein neues Rekordhoch bei 17.973,22 Punkten erzielen können. Am Ende schloss er knapp darunter mit 1,2 Prozent im Plus bei 17.965,11 Zählern. Auf dem Weg in Richtung 18.000 Punkte dürfte es jetzt aber etwas zäher gehen. Zumindest zum Handelsstart am heutigen Mittwoch wird nur ein leichtes Plus erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 17.983 Punkte.Im Fokus stehen am heutigen Handelstag einige Geschäftszahlen. Es berichten unter ...

