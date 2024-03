Berlin (ots) -Die Welt der Selbstständigkeit bietet unendliche Möglichkeiten, aber nur wenige Branchen vereinen Leidenschaft, Gesundheit und wirtschaftlichen Erfolg so harmonisch wie der Fitness- und Gesundheitsmarkt. In diesem spannenden Bereich haben sich zwei führende Marken zusammengetan, um Gründungsinteressierten einen neuen Weg zu eröffnen: Mrs.Sporty und MyPelvi.Gemeinsam stark: Mrs.Sporty und MyPelviMrs.Sporty, Europas führende Frauenfitnessmarke, und MyPelvi, der Marktführer für Beckenbodentraining, präsentieren sich als dynamisches Duo für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer im Fitness- und Gesundheitsmarkt. Unter der Leitung von Niclas Bönström, dem visionären Gründer beider Unternehmen, vereinen sie geballte Expertenpower und einzigartige Konzepte, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg versprechen, sondern auch persönliche Erfüllung bringen.Einzigartige Möglichkeiten für jeden GründungsinteressiertenOb Sie bereits ein Profi im Fitness- und Gesundheitsbereich sind oder als Quereinsteiger*in den Wunsch haben, Ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen - bei Mrs.Sporty und MyPelvi finden Sie den perfekten Einstieg in die Selbstständigkeit. Mit individuellen Antworten auf Ihre Fragen rund um eine Gründung mit Franchise bieten sie Wege für unterschiedlichste Budgets und Hintergründe.Der wachsende Fitnessmarkt in DeutschlandDer deutsche Fitnessmarkt verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. Laut dem Deutschen Industrieverband für Fitness und Gesundheit (DIFG) stieg der Umsatz des deutschen Fitnessmarktes in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um etwa 5 Prozent pro Jahr. Diese positive Entwicklung spiegelt das steigende Gesundheitsbewusstsein und die Bereitschaft wider, in Fitness und Wohlbefinden zu investieren.Der Markt für Beckenbodentraining und InkontinenzlösungenParallel dazu erlebt der Markt für Beckenbodentraining und Inkontinenzlösungen in Deutschland ebenfalls ein erhebliches Wachstum. Mit einer alternden Bevölkerung und einem gesteigerten Bewusstsein für die Bedeutung eines gesunden Beckenbodens steigt die Nachfrage nach effektiven Trainingsmethoden und Lösungen für Inkontinenz kontinuierlich an.Laut Statistiken des Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V. sind rund neun Millionen Menschen in Deutschland von Inkontinenz betroffen, und diese Zahl steigt kontinuierlich an. Gleichzeitig erkennen immer mehr Menschen die positiven Effekte eines gestärkten Beckenbodens, sei es zur Vorbeugung von Inkontinenz, zur Verbesserung der sexuellen Gesundheit oder zur Unterstützung bei der Rückbildung nach der Schwangerschaft.Die Lösungen von Mrs.Sporty und MyPelviMrs.Sporty und MyPelvi bieten innovative Lösungen für die wachsenden Bedürfnisse in diesen Märkten an. Als Europas führende Frauenfitnessmarke hat sich Mrs.Sporty seit 20 Jahren im Fitness- und Gesundheitsmarkt etabliert. Mit einem bewährten Franchisekonzept, das ein performantes Marketing mit einem ausgeprägten lokalen Bedürfnis kombiniert, setzt Mrs.Sporty weiterhin Trends in der Branche. Ihr neues Konzept integriert das Beste aus dem Gruppen- und Einzeltraining vor Ort mit Online- und Outdoor-Workouts, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.MyPelvi, als führender Anbieter im Bereich des Beckenbodentrainings, bietet angehenden Franchisenehmer*innen eine attraktive Gründungsoption. Mit geringen Investitionskosten und einem hohen Profit ab Eröffnung spricht MyPelvi nicht nur Frauen, sondern auch Männer an und erweitert somit die potenzielle Zielgruppe. Ob als Stand Alone Betrieb oder durch die Integration von MyPelvi in ein bestehendes Geschäftskonzept eröffnen sich für Franchise-Partner*innen Umsatzmöglichkeiten und die Chance, einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheit und Lebensqualität ihrer Kunden zu leisten.Schließen Sie sich der Nr.1 anWerden Sie Teil des Erfolgsteams von Mrs.Sporty und MyPelvi und verwirklichen Sie Ihre Träume von der Selbstständigkeit im Fitness- und Gesundheitsbereich. Erfahren Sie mehr über die spannenden Möglichkeiten einer Partnerschaft auf mrssporty-franchise.com und mypelvi.com und sichern Sie sich Ihr Gewinnpotenzial von 10.000 Euro und mehr.www.mrssporty-franchise.comwww.mypelvi.comHinweis: Die in diesem Beitrag genannten Beträge und Erfolgsaussichten dienen nur zu illustrativen Zwecken und sind nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisse zu verstehen. Erfolge können je nach individuellen Umständen variieren.Pressekontakt:Mrs.Sporty GmbHRoland KüppersE-Mail: presse@mrssporty.comOriginal-Content von: Mrs.Sporty GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60708/5733867