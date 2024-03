DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Auch bei IBM kommt es jetzt wie angekündigt zu Stellenstreichungen. Am Dienstag wurden die Mitarbeiter der Marketing- und Kommunikationsabteilung über anstehende Kürzungen informiert. Laut einem CNBC-Bericht machte IBM den Schritt in einem kurzen Treffen mit Mitarbeitern bekannt. IBM hatte im Januar bei der Bekanntgabe seiner Finanzergebnisse für das vierte Quartal bereits klar auf einen bevorstehenden Personalabbau hingewiesen. "In den Ergebnissen des vierten Quartals hat IBM Anfang des Jahres eine Rückstellung für die Neuausrichtung der Belegschaft bekannt gegeben, die einen sehr niedrigen einstelligen Prozentsatz der weltweiten Belegschaft von IBM ausmachen würde, und wir gehen davon aus, dass wir das Jahr 2024 mit ungefähr dem gleichen Beschäftigungsniveau verlassen werden, mit dem wir begonnen haben", sagte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. "Die Neuausrichtung wird durch Produktivitätssteigerungen und unser anhaltendes Bestreben vorangetrieben, unsere Belegschaft auf die Fähigkeiten auszurichten, die bei unseren Kunden am meisten nachgefragt sind, insbesondere in Bereichen wie KI und Hybrid Cloud." 2023 sagte IBM-CEO, dass der Tech-Konzern "alle Mitarbeiter massiv im Bereich KI weiterbildet". Fast 50.000 Arbeitsplätze in der Branche sind in diesem Jahr abgebaut worden, darunter bei der Google-Mutter Alphabet, Amazon.com, Salesforce und eBay.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.177,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.222,00 -0,0% Nikkei-225 38.695,97 -0,3% Hang-Seng-Index 17.143,45 +0,3% Kospi 2.693,57 +0,4% Shanghai-Composite 3.048,81 -0,2% S&P/ASX 200 7.729,40 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit leicht positiven Vorzeichen zeigen sich die asiatischen und australischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Gestützt wird die Stimmung von positiven Vorgaben der Wall Street, wo gute Oracle-Zahlen die höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise in den Hintergrund gedrängt hatten. Besonders gut kam dabei an, dass Oracle von einer "enormen" KI-Nachfrage berichtete. Das lieferte weitere Nahrung für die jüngste "KI-Rally". Gleichwohl deuten die Inflationsdaten für Februar darauf hin, dass die Zinsen in den USA länger als bislang gedacht auf einem erhöhten Niveau bleiben könnten und es die US-Notenbank mit Zinssenkungen nicht eilig haben dürfte. Vor allem die Börsen in Hongkong und Seoul profitieren von Aufschlägen im Technologie-Sektor. Dagegen gab der Nikkei-225 in Tokio anfängliche Gewinne wieder ab und schloss 0,3 Prozent im Minus. Zwar ging es auch hier für die Aktien aus dem Tech-Sektor nach oben, doch setzte sich weiter die Erwartung durch, dass die Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik beenden könnte. Auch der Schanghai-Composite zeigt sich mit leichten Abgaben. Hier belasten vor allem Verluste im Immobilien- und Versicherungssektor. Zudem herrscht weiter verstärkte Skepsis, ob China das selbstgesteckte Ziel eines Wirtschaftswachstums von 5 Prozent erreichen wird.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.005,49 +0,6% 235,83 +3,5% S&P-500 5.175,27 +1,1% 57,33 +8,5% Nasdaq-Comp. 16.265,64 +1,5% 246,36 +8,4% Nasdaq-100 18.219,12 +1,5% 267,42 +8,3% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 924 Mio 873 Mio Gewinner 1.553 1.413 Verlierer 1.260 1.397 Unverändert 105 98

Fester - Trotz höher als erwartet ausgefallener Inflationsdaten ging es an der Wall Street am Dienstag deutlich nach oben. Überzeugende Zahlen von Oracle sorgten vor allem im Technologie-Sektor für kräftige Gewinne. Die Aktie des Software-Konzerns stieg um 11,7 Prozent. Besonders gut kam dabei an, dass Oracle von einer "enormen" KI-Nachfrage berichtete. Das lieferte weitere Nahrung für die jüngste "KI-Rally". Im Fahrwasser ging es auch für die zuletzt gefallene Nvidia-Aktie um 7,2 Prozent nach oben. Der Semiconductor-Subindex im S&P-500 stieg um 4,0 Prozent. Pfizer reduzierten sich um 1,3 Prozent, nachdem der Pharmakonzern überzeugende Ergebnisse einer Studie zum Blutkrebsmittel Adcetris veröffentlicht hat. Allerdings hatte die Aktie am Montag um über 4 Prozent zugelegt. Boeing verloren weitere 4,3 Prozent. Bei der Untersuchung des Produktionsprozesses für die 737-MAX durch die US-Luftfahrtbehörde FAA habe der Konzern 33 von 89 Tests nicht bestanden, berichtete die "New York Times". Southwest fielen um 14,9 Prozent. Wegen Lieferverzögerungen bei Boeing muss die Fluggesellschaft voraussichtlich ihre Prognose korrigieren.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,59 +4,1 4,55 17,4 5 Jahre 4,15 +6,9 4,08 15,3 7 Jahre 4,16 +6,7 4,10 19,4 10 Jahre 4,15 +5,7 4,10 27,5 30 Jahre 4,31 +4,9 4,26 34,1

Die Aussicht auf eine Verschiebung der ersten Zinssenkung stützte die Renditen der US-Staatsanleihen, diese zogen mit sinkenden Notierungen an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.53 Uhr % YTD EUR/USD 1,0929 +0,0% 1,0928 1,0934 -1,1% EUR/JPY 161,26 -0,0% 161,26 161,07 +3,6% EUR/GBP 0,8542 +0,0% 0,8541 0,8543 -1,5% GBP/USD 1,2794 +0,0% 1,2793 1,2799 +0,5% USD/JPY 147,56 -0,0% 147,57 147,31 +4,7% USD/KRW 1.314,50 -0,0% 1.314,62 1.308,98 +1,3% USD/CNY 7,1883 +1,4% 7,0918 7,1751 +1,3% USD/CNH 7,1941 +0,1% 7,1880 7,1795 +1,0% USD/HKD 7,8239 -0,0% 7,8240 7,8235 +0,2% AUD/USD 0,6613 +0,1% 0,6607 0,6620 -2,9% NZD/USD 0,6165 +0,3% 0,6149 0,6172 -2,5% Bitcoin BTC/USD 72.505,97 +1,8% 71.193,77 72.251,83 +66,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte nach den Inflationsdaten leicht zu. Der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent. Die Daten machen eine baldige Zinssenkung durch die Fed weniger wahrscheinlich. Gerrit Smit, Manager beim Stonehage Fleming Global Best Ideas Fund, ist jedoch der Meinung, dass die Daten nicht viel für die US-Leitzinsen bedeuten werden. Der Anstieg sei in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Energiekosten weniger stark gesunken seien als im Januar. Dagegen sei die Mietinflation weiter zurückgegangen. "Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die Inflation in den USA gut unter Kontrolle ist", so der Teilnehmer.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,12 77,56 +0,7% +0,56 +7,9% Brent/ICE 82,50 81,92 +0,7% +0,58 +7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise schlossen nach einem volatilen Handel mit leichten Abgaben. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 0,2 Prozent. Im Februar hätten Saudi-Arabien und Libyen ihre Fördermengen erhöht, so die Opec unter Verweis auf Sekundärquellen. Von Analystenseite hieß es, Irak und Kasachstan hätten sich weiterhin nicht an die vereinbarten Produktionskürzungen gehalten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.159,61 2.158,78 +0,0% +0,84 +4,7% Silber (Spot) 24,16 24,14 +0,1% +0,02 +1,6% Platin (Spot) 927,10 926,43 +0,1% +0,68 -6,5% Kupfer-Future 3,94 3,93 +0,2% +0,01 +0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit der Aussicht auf länger höhere Zinsen nach. Dazu kam der steigende Dollar. Für die Feinunze ging es um 1,1 Prozent auf 2.157 Dollar nach unten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Die Neuauflage des Duells zwischen Joe Biden und Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November ist quasi beschlossene Sache: Amtsinhaber Biden und sein Wahl-Herausforderer Trump sicherten sich bei den laufenden Vorwahlen ihrer Parteien die für ihre erneuten Präsidentschaftskandidaturen notwendigen Delegiertenzahlen.

US-FLUGGESELLSCHAFTEN

Die Probleme bei Boeing beeinträchtigen die großen US-Airlines. Die Fluggesellschaften nehmen Routen aus dem Programm und erwarten, weniger Piloten und Flugbegleiter einzustellen. Sie bereiten sich damit darauf vor, weniger Boeing-Maschinen zu erhalten als noch zu Jahresbeginn geplant.

