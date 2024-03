Ein Gap Down von 3,2 Prozent zum Handelsstart, ein Plus von knapp 11,5 Prozent zum Handelsschluss: Was war denn bei der Porsche AG los? Es waren die Ergebnisse 2023 und der Ausblick 2024, die den gewaltigen Turnaround bewirkten - das Gute kam diesmal zuletzt.

