Der angeschlagene Online-Händler Zalando hat am Morgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt und dabei beim operativen Ergebnis positiv überraschen können. Zudem will man in Zukunft wieder Gas geben. Auf der Handelsplattform Lang & Schwarz notiert die Aktie von Zalando dementsprechend deutlich im Plus.Zalando sieht mittelfristig neue Chance auf Wachstum. Bruttowarenvolumen (GMV) und Umsatz dürften bis 2028 durchschnittlich pro Jahr um fünf bis zehn Prozent zulegen, teilte der DAX-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...