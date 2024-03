Nach der Rekordrally vom Vortag dürfte der DAX am Mittwoch zunächst langsamere Fortschritte machen. Tags zuvor hatte sich der deutsche Leitindex bis auf 27 Punkte der 18 000er Marke genähert, doch für einen Sprung darüber fehlt ihm nun zunächst noch der Schwung. Knapp 30 Minuten vor dem Xetra-Start wird der DAX nah an dieser Marke erwartet. Der Broker IG taxiert ihn 0,2 Prozent höher auf 17.996 Punkte.Anleger bleiben am Aktienmarkt in Erwartung baldiger Zinssenkungen bester Stimmung. Alle aktuellen ...

