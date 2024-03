Der deutsche Aktienmarkt ist einfach nicht zu stoppen. Obwohl die US-Inflation im Februar höher war als erwartet, sind die Kurse sowohl an der Wall Street als auch in Frankfurt weiter gestiegen. Der DAX machte am Dienstag 218 Zähler gut - der XDAX notierte heute Morgen erstmals über der 18.000. Bei Adidas, Eon, Volkswagen und Zalando müssen die endgültigen Zahlen eingeordnet werden.

